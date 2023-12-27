Отступательный потенциал: Залужный раскрыл новую тактику ВСУ

Главком ВСУ Валерий Залужный в ходе своего первого после начала СВО брифинга для СМИ рассказал о причинах, по которым украинская армия отступает, открестился от своего участия в решении властей Украины мобилизовать еще 500 тыс.
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