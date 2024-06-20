Центр Владивостока скован пробкой из-за пожара и ремонтных работ

Прямо сейчас центр Владивостока оказался заполнен потоками машин. Несмотря на низкий уровень пробок в 4 балла по городу в целом, серьезный затор наблюдается в районе остановки «Дальпресс» и Мыса Кунгасного, сообщает корреспондент PRIMPRESS.
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