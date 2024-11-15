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Названы города Подмосковья — лидеры по росту цен на новостройки

Названы города Подмосковья — лидеры по росту цен на новостройки

Дубна возглавила рейтинг городов Московской области по росту цен на жилье В тройку лидеров по росту цен на новостройки за месяц вошли Дубна, Электрогорск и Дзержинский Дубна возглавила рейтинг городов Московской области по росту цен на новостройки за месяц.

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