Дубна возглавила рейтинг городов Московской области по росту цен на жилье В тройку лидеров по росту цен на новостройки за месяц вошли Дубна, Электрогорск и Дзержинский Дубна возглавила рейтинг городов Московской области по росту цен на новостройки за месяц.