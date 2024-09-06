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Политика как она есть

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Зеленский призвал союзников Киева игнорировать «красные линии» Путина

Зеленский призвал союзников Киева игнорировать «красные линии» Путина

Президент Украины Владимир Зеленский призвал военных союзников Киева игнорировать «красные линии», установленные российским президентом Владимиром Путиным, и разрешить Киеву использовать оружие дальнего радиуса действия для нанесения ударов по российской территории.

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