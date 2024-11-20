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В США назвали возможные сроки окончания запасов ракет ATACMS у Киева

В США назвали возможные сроки окончания запасов ракет ATACMS у Киева

К концу января 2025 года у Украины могут закончиться дальнобойные ракеты ATACMS. Возможные сроки окончания запасов у Киева американского вооружения назвал военный обозреватель Дэвид Экс в материале для издания Forbes, базирующегося в США.

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