В США назвали возможные сроки окончания запасов ракет ATACMS у Киева

К концу января 2025 года у Украины могут закончиться дальнобойные ракеты ATACMS. Возможные сроки окончания запасов у Киева американского вооружения назвал военный обозреватель Дэвид Экс в материале для издания Forbes, базирующегося в США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии