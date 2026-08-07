Разумков: Вашингтон отклонил кандидатуру Умерова на пост посла из-за некомпетентности и коррупции

Назначение нового посла Украины в США вновь столкнулось с неожиданным препятствием. Депутат Верховной рады от парламентского объединения «Разумная политика» Дмитрий Разумков заявил, что американская сторона отказала Рустему Умерову в аккредитации, сославшись на его связь с бизнесменом Тимуром Миндичем, против которого возбуждено уголовное дело.