Вместо популярных кроссоверов Renault и Nissan в России теперь можно купить… Samsung

Компания Renault покинула наш рынок еще в прошлом году, продав собственные заводы в стране. Параллельно с этим французы поставили ввоз своих машин на «стоп», а значит те их автомобили, которые сегодня добираются до РФ, являются продуктом «серого импорта».
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