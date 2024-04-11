Соединенные Штаты боятся признать то, что исключить Крым из состава Российской Федерации невозможно. Соответствующее заявление сделал представитель верхней палаты отечественного парламента Алексей Пушков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии