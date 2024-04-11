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Пушков: США боятся признать, что исключить Крым из состава России невозможно

Пушков: США боятся признать, что исключить Крым из состава России невозможно

Соединенные Штаты боятся признать то, что исключить Крым из состава Российской Федерации невозможно. Соответствующее заявление сделал представитель верхней палаты отечественного парламента Алексей Пушков.

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