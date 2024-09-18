TAKSISTO (Елена Субботина)ВСЕМУ СВОЕ ВРЕМЯ. Когда я читала книги о Великой Отечественной войне, мне казалось, что такой ужас никогда не вернется в нашу страну, что зверства которые творили немецкие нацисты, были осуждены на Нюрберском процессе и весь мир казалось сожрагнулся от того ужаса.
Украинские нацисты - средневековая жестокость...
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Почему не???
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9 час.
Алексей Тан
Они воспитали с ненавистью к русским людям своих детей и внуков. А ведь мы жили с ними рядом... вместе были пионерами и комсомольцами,================ Надо бы помнить и знать, ..... Первая мировая война, этнические немцы, (солдаты, военные)... вели себя как ЛЮДИ и ни зверств, ни опыты, на Русских не ставились!... А вот вторая мировая, Где к власти пришли ... Еврее-нацисты!!... то там уже были ... все виды пыток и звериных уродств... Старая Германия была убита ЕВРЕЯМИ!!! ... что и сейчас произошло с УкраинЧами.
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7 час.
лл
лина любимцева
Эта средневековая жестокость НЕ украинская, а жЫдо-бандэровская!!! Если жЫдо-бандэровцы обретаются на территории бывшей Украины, это вовсе не означает, что они украинцы или славяне!! Мало ли, кто и где шляется. по Миру....
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4 час.
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