Украинские нацисты - средневековая жестокость...

Алексей Тан

Они воспитали с ненавистью к русским людям своих детей и внуков. А ведь мы жили с ними рядом... вместе были пионерами и комсомольцами,================ Надо бы помнить и знать, ..... Первая мировая война, этнические немцы, (солдаты, военные)... вели себя как ЛЮДИ и ни зверств, ни опыты, на Русских не ставились!... А вот вторая мировая, Где к власти пришли ... Еврее-нацисты!!... то там уже были ... все виды пыток и звериных уродств... Старая Германия была убита ЕВРЕЯМИ!!! ... что и сейчас произошло с УкраинЧами.