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Диллон Брукс ответил Дрэймонду Грину: «Я играю лучше, чем он, и не дерусь с партнерами по команде»

Форвард «Мемфиса» Диллон Брукс в раздевалке после победы над «Голден Стэйт» (131:110) ответил Дрэймонду Грину («Уорриорз»), который накануне заявил, что «Гризлис» не выиграть чемпионат с таким игроком, как Брукс.

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