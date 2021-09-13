Киберэксперт рассказал, как мошенники ищут жертв в интернете

Основными источниками персональных данных для мошенников являются сотрудники микрофинансовых организаций и онлайн-магазины Основными источниками персональных данных для мошенников являются сотрудники микрофинансовых организаций и онлайн-магазины.
Основными источниками персональных данных для мошенников являются сотрудники микрофинансовых организаций и онлайн-магазины Основными источниками персональных данных для мошенников являются сотрудники микрофинансовых организаций и онлайн-магазины.
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