Операция Ирана «Правдивое обещание» завершена, — глава генштаба ВС

Операция Ирана против Израиля завершена, заявили в иранском генштабе. Целью операции «Правдивое обещание» были информцентр на границе Израиля с Сирией и авиабаза «Неватим», отметил глава генштаба вооружённых сил Ирана.
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