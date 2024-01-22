Кот Твикс, снежная западня на М12, разговор Гладкова и Никитина: главное за выходные

Главные события минувших выходных в Нижегородской области касаются заснеженной трассы М12 "Восток", отдыха белгородских детей и победы юного арзамасца в чемпионате по ментальной арифметике, трагической гибели экс-главы Нижегородской ярмарки.
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