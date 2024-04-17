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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Баскетболиста «Металлурга» Амелина дисквалифицировали на 4 года за ставки: «Это чрезмерно жестокое наказание. На свои матчи я не ставил»

Баскетболист магнитогорского «Металлурга» Александр Амелин отстранен от соревнований на 4 года за ставки.

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