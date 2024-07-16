Ямалец заплатит 3 тысячи за оскорбление стоматолога своего ребенка

Ямалец заплатит штраф за оскорбление стоматолога. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, в надзорный орган в Новом Уренгое обратилась с жалобой врач стоматологический поликлиники.
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