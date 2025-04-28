Стало известно, что Владимир Зеленский готов сдать Крым

Анастасия Гончарова

Что значит сдать Крым!? Автор мозги включи если они у тебя еще остались! Крым это законная территория России и при чем здесь эти пиндосы и помойный свиноклоун ,как можно сдать Российские же земли какими то упырями России,бред!!! ..КРЫМ ЭТО НАША ЗЕМЛЯ И ХРЕН КТО ЕЕ ПОЛУЧИТ!!!!! Еще Одессу вернуть ,Харьков,Сумы,Николаев,Днепропетровск и Киев,всё что враги и идиоты России в своё время "подарили" вместе с населением, никого не спрашивая этим свиньям, должно вернуться в РОССИЮ!!!🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺