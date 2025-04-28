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Стало известно, что Владимир Зеленский готов сдать Крым

Стало известно, что Владимир Зеленский готов сдать Крым

Дональд Трамп ошеломил мировую общественность заявлением о готовности Зеленского “сдать” Крым. Неожиданное заявление прозвучало из уст эксцентричного президента Америки Дональда Трампа, повергнув в изумление политический бомонд! Прямо в аэропорту Морристаун лидер США обронил фразу о готовности Владимира Зеленского отказаться от идеи возвращения Крыма в состав Украины.

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Комментарии
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Анастасия Гончарова
Что значит сдать Крым!? Автор мозги включи если они у тебя еще остались! Крым это законная территория России и при чем здесь эти пиндосы   и помойный свиноклоун ,как можно сдать Российские же земли какими то упырями России,бред!!! ..КРЫМ ЭТО НАША ЗЕМЛЯ И ХРЕН КТО ЕЕ ПОЛУЧИТ!!!!! Еще Одессу вернуть ,Харьков,Сумы,Николаев,Днепропетровск и Киев,всё что враги и идиоты России в своё время &quot;подарили&quot; вместе с населением, никого не спрашивая этим свиньям, должно вернуться в РОССИЮ!!!🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺
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