Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 584 подписчика

Канье Уэст выступит в Санкт-Петербурге 10 и 11 августа

Канье Уэст выступит в Санкт-Петербурге 10 и 11 августа

Подготовка к концертам американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге 10 и 11 августа проходит в нормальном режиме, и отмена не планируется, утвердили в Say Agency в ответ на вопросы фанатов после вчерашних новостей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии