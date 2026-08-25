Канье Уэст выступит в Санкт-Петербурге 10 и 11 августа

Подготовка к концертам американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге 10 и 11 августа проходит в нормальном режиме, и отмена не планируется, утвердили в Say Agency в ответ на вопросы фанатов после вчерашних новостей.
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