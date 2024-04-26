СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 133 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • zhanna simonova
    Если женить русского на иностранке только 3-й сын будет русским.Невеста для Прези...
  • Анатолий Страшко
    Самариум, Вы оказывается и экономист? Самарин, а Вы не Штирлиц?Набиуллина на вых...
  • ВераНика
    Автор свахой себя мнит? Уж как-то -и без сопливых скользкоНевеста для Прези...

Арест Тимура Иванова - черная метка Шойгу?

Арест Тимура Иванова - черная метка Шойгу?

Или помощь, чтобы Кужугетович не отвлекался от спасения Родины Арест заместителя министра обороны России Тимура Иванова буквально взорвал весь российский интернет - что же за этим стоит?   Главных версий две.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Galina Bobryasheva
Николай, о детях своих подумайте! Почему они должны кормить всех этих жуликов? Лучше будет, как сказал уважаемый Генрих, выжигать каленым железом........как в Китае.
Ответить
10 час.
Алексей
Бред.
Ответить
10 час.
Геннадий Бережнов
Шойгу останется и метка это не для него. Пригожин добивался его отставки и не смог, а также давил на Беглова  Иванова. Но не равны были возможности. Скверно что все эти потуги в период войны с НАТО и США и только во вред государству чего нельзя допускать.
Ответить
39 мин.

Картина дня

наверх