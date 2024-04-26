Или помощь, чтобы Кужугетович не отвлекался от спасения Родины Арест заместителя министра обороны России Тимура Иванова буквально взорвал весь российский интернет - что же за этим стоит? Главных версий две.
Арест Тимура Иванова - черная метка Шойгу?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Galina Bobryasheva
Николай, о детях своих подумайте! Почему они должны кормить всех этих жуликов? Лучше будет, как сказал уважаемый Генрих, выжигать каленым железом........как в Китае.
Ответить
10 час.
Алексей
Бред.
Ответить
10 час.
Геннадий Бережнов
Шойгу останется и метка это не для него. Пригожин добивался его отставки и не смог, а также давил на Беглова Иванова. Но не равны были возможности. Скверно что все эти потуги в период войны с НАТО и США и только во вред государству чего нельзя допускать.
Ответить
39 мин.
Свежие комментарии