Арест Тимура Иванова - черная метка Шойгу?

Николай, о детях своих подумайте! Почему они должны кормить всех этих жуликов? Лучше будет, как сказал уважаемый Генрих, выжигать каленым железом........как в Китае.

Геннадий Бережнов

Шойгу останется и метка это не для него. Пригожин добивался его отставки и не смог, а также давил на Беглова Иванова. Но не равны были возможности. Скверно что все эти потуги в период войны с НАТО и США и только во вред государству чего нельзя допускать.