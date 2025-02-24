Steak Lovers
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Steak Lovers

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Соленые огурцы по-корейски: минутный салат, очень хорош для рабочих будней

Соленые огурцы по-корейски: минутный салат, очень хорош для рабочих будней

Аппетитный салат из соленых огурцов по-корейски — идеальное сочетание простоты и яркого вкуса. Всего несколько ингредиентов и минимум усилий, а результат наверняка порадует даже гурманов, ведь салат получается вкуснее уже поднадоевшего Оливье и намного более дорогого Графа.

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