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В Москве в 2026—2027 годах метро получит ещё 700 новых вагонов

В Москве в 2026—2027 годах метро получит ещё 700 новых вагонов

В столице в 2026—2027 годах парк метро пополнят ещё 700 вагонами серии «Москва-2026». Обновление подвижного состава должно увеличить долю современных поездов, которая сейчас составляет около 80%.

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