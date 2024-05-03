Названа мощность бомбы, которой СБУ подорвала Крымский мост

Взрыв прогремел рано утром 8 октября 2022 года.фото: vk.com/krymsky.bridge--> Для подрыва Крымского моста, который произошёл в октябре 2022 года, Служба безопасности Украины (СБУ) использовала самодельное взрывное устройство.
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