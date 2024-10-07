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Курсы доллара и евро на 7 октября

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 7 октября 2024 года, составляет 94,8700 рубля (прежнее значение — 95,0262 рубля), официальный курс евро — 104,7424 рубля (предыдущий показатель — 104,8664 рубля).

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