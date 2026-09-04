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Нижегородская правда

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Многодетные семьи и детей участников СВО пригласили на праздник, посвященный началу учебного года

Многодетные семьи и детей участников СВО пригласили на праздник, посвященный началу учебного года

В Нижнем Новгороде состоялось праздничное мероприятие для многодетных семей и семей участников СВО. Встреча была приурочена ко Дню знаний и направлена на поддержку семей с детьми и укрепление традиций совместного досуга.

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