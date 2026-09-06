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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Спартак» предложил около 10 млн евро за вингера «Гвадалахары» Альварадо. Клубы ведут переговоры

« Спартак » заинтересован в приобретении Роберто Альварадо . По информации «Спорт-Экспресса», московский клуб предложил «Гвадалахаре» около 10 млн евро за 27-летнего вингера.

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