В Екатеринбурге привели в порядок все воинские памятники, в том числе немецкий Камень примирения

Накануне Дня Победы в Екатеринбурге привели в порядок все воинские захоронения и мемориалы. В том числе – памятник Камень примирения, установленный на месте захоронений немецких военнопленных на Широкореченском кладбище.
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