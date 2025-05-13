Заявление нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского о личных переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным, которые он сам запретил в октябре 2022 года, направлено на срыв мирных переговоров.
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