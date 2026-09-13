Инструктор ВСУ раскрыл цель удара ВС РФ по центру в Павлограде — стоянка военных пикапов, а не ТРЦ

В пятницу, 11 сентября, днем ВС РФ нанесли удар по центру Павлограда. Украинская сторона сразу же заявила, что РФ ударила по торгово-развлекательному центру (ТРЦ), и сообщила о 5 погибших и 67 раненых.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Нидерланды хотят ...
- Форум говорит: «Г...
- Орбан заявил, что...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым