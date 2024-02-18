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Освобождение Авдеевки открывает широкие перспективы для дальнейшего продвижения российских войск

Освобождение Авдеевки открывает широкие перспективы для дальнейшего продвижения российских войск

Почти все последнее десятилетие город Донецк подвергается ударам украинской артиллерии. Чаще всего ВСУ вели обстрелы с территории соседней Авдеевки.

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