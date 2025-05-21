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Встреча с Путиным стала для волонтеров в Курске неожиданностью

Встреча с Путиным стала для волонтеров в Курске неожиданностью

Встреча с президентом России Владимиром Путиным стала для волонтеров в Курске полной неожиданностью. На мероприятии присутствовали 19 представителей добровольческих организаций, передает корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

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