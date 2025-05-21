Встреча с Путиным стала для волонтеров в Курске неожиданностью

Встреча с президентом России Владимиром Путиным стала для волонтеров в Курске полной неожиданностью. На мероприятии присутствовали 19 представителей добровольческих организаций, передает корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии