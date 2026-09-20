Независимые книжные магазины делают ставку на слепые книги

В эпоху алгоритмов независимые книжные магазины нашли неожиданный способ привлечь покупателей. Они продают книги, содержание которых покупатель не видит.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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