Захарова: Запад хочет контролировать медиасферу и у себя, и в других частях мира

Страны Запада желают контролировать медиасферу не только у себя, но и в других частях мира. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе выступления на медиафоруме, посвященном 65-летию Организации азиатско-тихоокеанских информационных агентств (ОАНА), передает РИА Новости.