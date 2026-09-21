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Газета.ру

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Захарова: Запад хочет контролировать медиасферу и у себя, и в других частях мира

Захарова: Запад хочет контролировать медиасферу и у себя, и в других частях мира

Страны Запада желают контролировать медиасферу не только у себя, но и в других частях мира. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе выступления на медиафоруме, посвященном 65-летию Организации азиатско-тихоокеанских информационных агентств (ОАНА), передает РИА Новости.

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