Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 269 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Махамбет Толеугазин
    ...  на вилы Санду ...Фермеры в Молдави...
  • ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
    А Вы что-то знаете о пропаганде КПСС ??? Может расскажете о действии этой пропаганды, например -  во время Великой От...В Курской области...
  • ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
    Вопрос - А на кой ХЕР  брали в плен это биомусор  ??????? Им место - в земле, на совещании у бандеры! Эти твари расст...В Курской области...

В России сообщили о разработке вакцины против оспы обезьян

В России сообщили о разработке вакцины против оспы обезьян

В России завершили исследование по разработке вакцины от оспы обезьян. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с РИА Новости.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх