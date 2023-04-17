Юлия Пересильд рассказала, как поддерживала красоту в космосе

Актриса Юлия Пересильд призналась, какие приемы использовала, чтобы хорошо выглядеть на МКС. 20 апреля в широкий прокат выходит уникальный космический блокбастер «Вызов» — фильм, который Первый канал при поддержке Роскосмоса был снят на станции МКС.