Великий пост: «умереть» сейчас, чтобы родиться заново

Один умный человек сказал мне как-то: Великий пост — это понятие объективное. В том смысле, что он меняет тебя независимо от тебя, что в это время происходит что-то, что ты не можешь себе объяснить, но оно влияет на тебя, хочешь ты этого или нет.
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