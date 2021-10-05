Финансист Коган посоветовал россиянам снимать деньги со вклада в срок

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Деньги забирать из банка следует в зависимости от условий вклада - ставки по ним зависят от размера ключевой ставки ЦБ, которая начала восстанавливаться к прежним уровням с середины лета.
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