«Очень сильное выступление». Фредерик Вассёр доволен Ferrari в Малайзии

«Очень сильное выступление». Фредерик Вассёр доволен Ferrari в МалайзииFerrari Руководитель Ferrari Фредерик Вассёр прокомментировал выступление команды в хаотичной гонке Гран При Бахрейна в Малайзии, где Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер финишировали третьим и четвёртым соответственно.