На Украины сообщили о планах рассылать электронные направления на ВВК

Заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко в эфире телеканала "Общественное", что планируется рассылать направления на военно-врачебную комиссию (ВВК) на Украине, в том числе в электронном виде через уже действующее приложение "Резерв+".
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