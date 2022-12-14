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Американский генерал Хертлинг: ВСУ несколько месяцев не смогут стрелять из ЗРК Patriot

Американский генерал Хертлинг: ВСУ несколько месяцев не смогут стрелять из ЗРК Patriot

В ближайшее время США одобрят поставку на Украину партии зенитных ракетных комплексов Patriot. Однако военные смогут ими воспользоваться только через несколько месяцев, рассказал в своем Twitter бывший генерал американской армии Марк Хертлинг.

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