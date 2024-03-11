Информируем о проведении «горячих линий» Управления Росреестра по Волгоградской области 📅 14 марта 2024 года 🔹10.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Информируем о проведении «горячих линий» Управления Росреестра по Волгоградской области 📅 14 марта 2024 года 🔹10.