В Поморье обсудили влияние денежно-кредитной политики на региональную экономику

В Архангельске прошла коммуникационная сессия по вопросам денежно-кредитной политики Банка РоссииВ ней приняли участие представители бизнеса, науки и органов власти Архангельской области и дистанционно — Ненецкого автономного округа, всего 120 человек.
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