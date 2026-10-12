Районную больницу ждёт капитальный ремонт в Калаче Воронежской области

В Калаче капитально отремонтируют стационар основного здания Калачеевской районной больницы. Начальная максимальная цена контракта составляет 103 092 783,50 рубля.
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