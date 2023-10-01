Осторожней при покупке авто! Есть риск купить несуществующую машину

Криминальные схемы вокруг покупки авто в последнее время множатся и поражают разнообразием: нередки одиночные мошенники и даже целые автосалоны которые торгуют несуществующими машинами и/или «разводят» клиентов на огромные деньги.
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