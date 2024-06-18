Прожиточный минимум в 2025 году составит 17,7 тыс. рублей

Для трудоспособного населения п составит 19,3 тыс. рублей.фото: government.ru--> Правительство установило размер прожиточного минимума в следующем году в целом по стране на уровне 17 733 рубля, говорится в постановлении кабмина.
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