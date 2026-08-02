Новые правила провоза топлива через Крымский мост: что изменится с 4 августа

С начала августа на Крымском мосту начнут действовать обновленные правила транспортировки горючего. Информацию об изменениях опубликовал оперативный канал инфоцентра, курирующего работу транспортного перехода.
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