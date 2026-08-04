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FiNE NEWS

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В ООН подтвердили сбор информации по атаке беспилотника в Архипо-Осиповке с жертвами среди мирных жителей

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) собирает и проверяет данные о нападении беспилотника на Архипо-Осиповку под Геленджиком, где погибли семь человек, в том числе четыре ребёнка.

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