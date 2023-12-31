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Губернатор Сергей Цивилев поздравил жителей Кузбасса с Новым годом

Губернатор Сергей Цивилев поздравил жителей Кузбасса с Новым годом

Глава региона отметил достижения Кузбасса за год и пожелал жителям региона новых свершений.В своей поздравительной речи Сергей Цивилев отметил, что уходящий год был непростым, однако жителям Кузбасса есть чем гордиться.

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