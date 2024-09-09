В России захотели проводить реабилитацию военных по-новому

Вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко поручил Минспорту проработать вопрос о возможности реабилитации военнослужащих, их семей, а также граждан, пострадавших при выполнении задач специальной военной операции (СВО), в фитнес-клубах.
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