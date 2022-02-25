В Якутии сотрудниками полиции установлен подозреваемый в совершении серии интернет-мошенничеств

В январе прошлого года в полицию поступило заявление от 21-летней жительницы г.Нерюнгри с просьбой привлечь к ответственности неизвестное лицо, которое обманным путем похитило у нее денежные средства.
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