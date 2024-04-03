ВСУ: проигранная война проигравшейся армии

У переживающих сегодня далеко не лучшие времена украинских «захысныкив» обнаружилась еще одна проблема – вдобавок к «снарядному голоду», отвратительному материально-техническому снабжению и, конечно же, тем сокрушительным ударам, которые наносит по ним армия России.
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