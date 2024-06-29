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Царьград

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Владимир Путин пожелал врио губернатора Кузбасса Илье Середюку успехов в работе

Владимир Путин пожелал врио губернатора Кузбасса Илье Середюку успехов в работе

Президент России в режиме видеоконференции пообщался с выпускниками «Школы губернаторов».Президент России Владимир Путин пожелал врио губернатора Кузбасса Илье Середюку успехов в работе в ходе общения в режиме видеоконференции с выпускниками «Школы губернаторов».

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